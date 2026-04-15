Tony Canzoneri genio silenzioso che conquistò tre mondi sul ring

Tony Canzoneri, nato in Louisiana nel 1908 da genitori italiani, è ricordato come un pugile che ha vinto titoli mondiali in tre diverse categorie di peso. Durante la sua carriera, ha affrontato numerosi avversari e ha conquistato le cinture in diverse federazioni. La sua attività si è svolta principalmente negli anni '30 e '40, periodo in cui ha rappresentato uno dei nomi più noti del pugilato internazionale.

Il suo nome nella storia della boxe desta una scia di ricordi lunga come la spuma delle onde che i piroscafi si lasciavano alle spalle, quando gli italiani stringevano dentro tratti di corda tutte le speranze riposte nel lungo viaggio; assieme alle foto che non avrebbero barattato con nulla al mondo, a qualche immagine sacra, agli stracci logori che avrebbero sollevato la polvere della loro prima America. I figli che sarebbero nati oltre la sponda di un oceano attraversato sgranando rosari e bestemmie, entrambi per esorcizzare la paura dell'ignoto, avrebbero avuto cognomi e lineamenti sempre pronti a riportare indietro quelle storie cominciate prima di loro, come fa l'elastico della fionda quando il sasso se n'è già andato chissà dove.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tony Canzoneri, genio silenzioso che conquistò tre mondi sul ring Notizie correlate L’eredità di Costamagna: il genio di viale Monza che conquistò il mondoMilano si prepara a onorare la memoria di Giuseppe Costamagna, figura centrale dell’arte organaria che ha trasformato un laboratorio di viale Monza... WWE: Dal parcheggio fino al ring, Tony D’Angelo completa la sua vendetta sul DarkStateSi può dire che tutto sia iniziato lo scorso anno proprio a Vengeance Day, quando il DarkState ha fatto il suo debutto ad NXT.