Abolizione distinzione licei e tecnici Valditara | Bisognerà fare una legge se ci saranno i tempi tecnici per la sua approvazione potrà partire già da settembre
Il Ministero dell'Istruzione sta valutando una riforma che prevede l'abolizione della distinzione tra licei e istituti tecnici. Il ministro ha dichiarato che sarà necessario approvare una legge specifica e, se i tempi saranno favorevoli, il cambiamento potrebbe entrare in vigore già a partire da settembre. La revisione mira a modificare il sistema di istruzione secondaria nel nostro paese.
Il Ministero dell'Istruzione lavora a una revisione strutturale del nostro sistema di istruzione secondaria. Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha infatti svelato ai microfoni del Gr1 un importante cambio di prospettiva. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Valditara, serve legge per eliminare distinzione tra licei e istituti tecniciNon ha più senso. L'istruzione tecnica e professionale è un'istruzione di serie A. Abbiamo potenziato lo studio delle materie di base, italiano, matematica, inglese, proprio per colmare quei divari. ansa.it