Abolizione distinzione licei e tecnici Valditara | Bisognerà fare una legge se ci saranno i tempi tecnici per la sua approvazione potrà partire già da settembre

Il Ministero dell'Istruzione sta valutando una riforma che prevede l'abolizione della distinzione tra licei e istituti tecnici. Il ministro ha dichiarato che sarà necessario approvare una legge specifica e, se i tempi saranno favorevoli, il cambiamento potrebbe entrare in vigore già a partire da settembre. La revisione mira a modificare il sistema di istruzione secondaria nel nostro paese.