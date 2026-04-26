Addio a Onofrio Anselmo | la voce che narrò

È deceduto a Palermo a 79 anni Onofrio Anselmo, noto giornalista del Giornale di Sicilia. È stato una figura riconosciuta nel mondo dell'informazione locale e ha scritto per diversi anni su quotidiani e riviste. La sua carriera si è concentrata principalmente sulla cronaca e sulle vicende della sua regione. La sua scomparsa è stata annunciata dalle testate per cui lavorava e dai colleghi.

? Cosa sapere Onofrio Anselmo, storico giornalista del Giornale di Sicilia, è deceduto a Palermo a 79 anni.. Il professionista ha ricoperto ruoli di caporedattore e pubblicato diversi romanzi sulla storia siciliana.. La comunità di Corleone e il mondo del giornalismo siciliano piangono la scomparsa di Onofrio Anselmo, storica figura della redazione del Giornale di Sicilia, venuta a mancare questa mattina all’età di 79 anni. Il professionista, nato nel 1946, ha dedicato decenni della sua vita alla narrazione dell’isola, intrecciando la cronaca quotidiana con una profonda ricerca letteraria radicata nelle proprie origini. La notizia del decesso è giunta attraverso un messaggio della figlia Michela, che ha informato i conoscenti sulle modalità per rendere l’ultimo saluto al caro padre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Onofrio Anselmo: la voce che narrò Notizie correlate Addio a don Anselmo Galvani, per tanti anni parroco della CattedraleLa diocesi di Piacenza-Bobbio annuncia che sabato 21 febbraio è deceduto monsignor Anselmo Galvani, già parroco-arciprete della Basilica Cattedrale... Daredevil: Rinascita 2, recensione: un Vincent D’Onofrio gigantesco che domina la scenaIl Diavolo Rosso di Hell's Kitchen torna con una seconda stagione con tutti i pregi e i difetti della serialità streaming.