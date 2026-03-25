Il Diavolo Rosso di Hell's Kitchen torna con una seconda stagione con tutti i pregi e i difetti della serialità streaming. E in cui a dominare la scena è sempre Vincent D'Onofrio. È opinione abbastanza comune che, di tutte le serie realizzate in joint venture fra Netflix e Marvel Television, quella dedicata al diavolo rosso di Hell's Kitchen, Daredevil, sia la più riuscita. E non è difficile capire perché: il tono è quello ruvido, crudo, tipico dei fumetti di Frank Miller che, nel caso di questa versione televisiva delle avventure del personaggio, non è una sterile, scolastica riproposizione di uno stilema artistico e visivo di cui si sarebbe potuto tranquillamente fare a meno nel passaggio dalle tavole allo schermo, ma un elemento portante della narrazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 2, recensione: un Vincent D’Onofrio gigantesco che domina la scena

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