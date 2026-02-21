Addio a don Anselmo Galvani per tanti anni parroco della Cattedrale

Don Anselmo Galvani, parroco della Cattedrale di Piacenza per molti anni, è morto sabato 21 febbraio a causa di una malattia. La diocesi conferma la scomparsa e ricorda il suo impegno nel guidare la comunità religiosa locale. Durante la sua carriera, ha dedicato decenni alla cura delle attività parrocchiali e alle iniziative sociali. La notizia si diffonde tra i fedeli, che mostrano rispetto per il suo operato e la sua dedizione.

La diocesi di Piacenza-Bobbio annuncia che sabato 21 febbraio è deceduto monsignor Anselmo Galvani, già parroco-arciprete della Basilica Cattedrale di Piacenza. Nato a Castelletto di Vernasca il 2 gennaio 1933, è stato ordinato presbitero il 14 agosto 1955. Nel 1956 ha iniziato il suo servizio di vicario parrocchiale nella comunità di Castel San Giovanni. Nel 1960 viene nominato coadiutore nella parrocchia di San Sisto e, sempre nello stesso anno, Segretario vescovile di monsignor Umberto Malchiodi. Nel 1966 gli viene affidato il compito di mansionario della Cattedrale e di Insegnante di Religione Cattolica presso l'Istituto Scolastico Colombini e la Scuola Paritaria delle Suore Orsoline in Piacenza.