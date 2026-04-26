La comunità locale si prepara ad assistere ai funerali di Issah Alassan e Baba Shirazu, due uomini di origine ghanese deceduti il 12 aprile. I funerali si svolgeranno presso una chiesa di via delle Suore, mentre le salme verranno successivamente trasportate in Ghana. Entrambi i residenti a Modena sono stati trovati deceduti in circostanze ancora da chiarire. La comunità si riunisce per dare l'ultimo saluto ai due uomini.

? Cosa sapere Funerali a via delle Suore per Issah Alassan e Baba Shirazu, vittime del 12 aprile.. Le salme dei due ghanesi residenti a Modena verranno trasferite in Ghana.. Centinaia di persone si sono riunite ieri pomeriggio presso la moschea di via delle Suore per l’ultimo saluto a Issah Alassan e Baba Shirazu, le due vittime di origine ghanese coinvolte nel violento scontro stradale avvenuto il 12 aprile scorso in via Emilia Ovest, nei pressi di Marzaglia. Il rito funebre ha la partecipazione di numerosi parenti e conoscenti, uniti dal dolore per la scomparsa di due padri di famiglia che risiedevano tra il territorio modenese e quello reggiano da oltre tre decenni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Issah e Baba: la comunità si stringe per i due padri

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