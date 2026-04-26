Una startup norvegese ha annunciato che nel 2026 inizierà a produrre acqua dagli abissi oceanici. L'azienda utilizzerà tecnologie per estrarre acqua dai profondi fondali marini, con l’obiettivo di affrontare le carenze idriche. La produzione avverrà attraverso impianti posizionati in aree remote, e il progetto prevede l’utilizzo di energia rinnovabile. La notizia interessa il settore delle risorse idriche e delle tecnologie marine.

? Cosa sapere La startup norvegese Flocean avvierà nel 2026 la produzione di acqua dagli abissi oceanici.. La tecnologia riduce i costi energetici del 30-50% rispetto ai metodi di desalinizzazione tradizionali.. La startup norvegese Flocean avvierà nel 2026 la produzione di acqua potabile sfruttando la pressione naturale dell’oceano tra i 300 e i 600 metri di profondità, puntando a risolvere il deficit idrico che colpirà miliardi di persone entro il 2030. Il progetto si colloca al largo delle coste della Norvegia e mira a trasformare radicalmente il settore della desalinizzazione. A differenza dei classici impianti costieri, caratterizzati da elevato impatto visivo e un consumo energetico massiccio, la tecnologia proposta utilizza la forza idrostatica degli abissi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acqua dagli abissi: la rivoluzione norvegese sfida la crisi idrica

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