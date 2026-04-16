Acqua nel mirino | la guerra accelera la crisi idrica globale

La crisi idrica globale si sta aggravando, con molte regioni che affrontano una crescente scarsità di acqua. La situazione si sta complicando ulteriormente a causa delle tensioni geopolitiche e dei conflitti in alcune aree, che ostacolano gli sforzi per gestire le risorse idriche. La disponibilità di acqua potabile sta diventando un problema sempre più urgente, coinvolgendo governi, enti e comunità in tutto il mondo.

TESTO di Maddalena Binda, Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 23 marzo 2026. Oltre due miliardi di persone senz’acqua e danni irreversibili alle riserve: il mondo entra in un’era di “bancarotta idrica”. In Italia pesa la cattiva manutenzione dei sistemi di raccolta e distribuzione dell’acqua Nel pieno della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele, anche le infrastrutture idriche sono diventate un bersaglio. Nei primi giorni di conflitto, scoppiato il 28 febbraio a seguito di un attacco statunitense, la centrale idrica ed elettrica Fujairah F1 negli Emirati Arabi Uniti e la centrale idroelettrica di Doha West in Kuwait sono stati danneggiati da detriti di missili e droni intercettati.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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