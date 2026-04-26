Accursi salva l’atteggiamento | Con l’Avellino la stessa voglia

Un giocatore ha commentato l’atteggiamento della squadra, sottolineando che con l’Avellino si è mantenuta la stessa determinazione. Ha aggiunto che è importante ripartire dall’atteggiamento mostrato nelle partite precedenti, in particolare contro il Venezia, dove si è evitato di subire gol. Ha anche affermato che ora non basta più difendersi, ma bisogna anche segnare.

"Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento e dalla voglia di non prendere gol dimostrati contro il Venezia, ma anche di cercare di farlo perché adesso non basta più non prenderlo, ma bisogna anche farlo gol". Questo quello che Salvatore Accursi, vice di Caserta che lo ha sostituito in panchina per la giornata di squalifica rimediata dal tecnico azzurro, salva della trasferta di Venezia dove la capolista si è dimostrata superiore. "Sapevamo della loro forza, quindi abbiamo cercato in qualche modo di contenerli, abbiamo visto una squadra che ha lottato su ogni palla, poi chiaramente quando loro l’hanno sbloccano è diventato tutto più difficile –...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Accursi salva l’atteggiamento: "Con l’Avellino la stessa voglia" Notizie correlate Milan, così no! Atteggiamento e approccio contro la Lazio ingiustificabili: dov’era la voglia?Lazio-Milan 1-0, un'occasione persa dai rossoneri che non solo non rosicchiano punti all'Inter dopo il pareggio dei nerazzurri contro l'Atalanta, ma... Leggi anche: Juve Stabia col freno a mano, Avellino con la voglia di ripartire. E alle porte c’è il derby Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Pallamano. La Pantarei si salva. Una sconfitta indolore; Accursi salva l’atteggiamento: Con l’Avellino la stessa voglia.