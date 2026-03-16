Il Milan ha mostrato un atteggiamento e un approccio considerati inappropriati durante la partita contro la Lazio, terminata con un risultato di 1-0 a favore dei biancocelesti. La squadra rossonera aveva l’opportunità di riaprire il discorso scudetto, ma questa chance è stata persa. La prestazione dei rossoneri è stata oggetto di critica, evidenziando una mancanza di voglia e determinazione sul campo.

Lazio-Milan 1-0, un'occasione persa dai rossoneri che non solo non rosicchiano punti all'Inter dopo il pareggio dei nerazzurri contro l'Atalanta, ma perdono un punto dalla squadra di Chivu in testa al campionato e perdono punti da chi sta lottando per entrare in zona Champions League. Al momento il Diavolo si trova a 60 punti mentre la Juventus quinta dista 7 punti. Insomma un passo falso importante per Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi. La partita contro i biancocelesti è stata brutta da vedere con il Diavolo che ha giocato male senza creare molto nel primo tempo e anche nel secondo nonostante fosse già in svantaggio. Oltre agli errori tecnici e tattici quello che si incolpa di più a tutto il Milan è l'atteggiamento: la squadra aveva una possibilità unica per riaprire davvero il campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, così no! Atteggiamento e approccio contro la Lazio ingiustificabili: dov’era la voglia?

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