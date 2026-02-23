Juve Stabia col freno a mano Avellino con la voglia di ripartire E alle porte c’è il derby

La Juve Stabia sta attraversando un momento di difficoltà a causa di una serie di risultati deludenti, mentre l'Avellino cerca di ritrovare la fiducia dopo alcune partite negative. La squadra campana fatica a mantenere la stessa continuità di inizio stagione, e alle porte c’è il derby che potrebbe cambiare gli equilibri. La sfida si preannuncia intensa e ricca di tensione, con entrambe le formazioni determinate a fare risultato.

Tempo di lettura: 2 minuti Un calo fisiologico, forse la stanchezza del periodo. Qualsiasi sia la motivazione, c’è un dato reale, la Juve Stabia sta vivendo un momento di flessione. Non tanto nel gioco, la formazione di Abate macina e lo fa bene, crea e segna ma concede anche tantissimo. E viene punita ad ogni occasione. Così si spiegano i cinque punti messi insieme nelle ultime cinque di campionato: una vittoria, due pari e due sconfitte. E soprattutto i due pari gridano vendetta, perchè si trattava di due partite, contro Padova e Reggiana, che avrebbero potuto dare un risultato diverso con un pizzico di attenzione in più. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

