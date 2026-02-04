Intensificati i controlli contro l' abusivismo commerciale durante la festa di Sant' Agata

Durante i festeggiamenti di Sant’Agata a Catania, le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli contro l’abusivismo commerciale. La questura ha moltiplicato gli interventi per fermare venditori senza licenza che approfittano della festa. Le pattuglie sono in strada fin dalle prime ore del giorno, controllando bancarelle e mercati improvvisati. La gente, tra le bancarelle e le strade affollate, si trova spesso a fare i conti con venditori abusivi che cercano di guadagnare senza rispettare le regole.

Sono entrati nel vivo a Catania i festeggiamenti patronali in onore di Sant'Agata e gli agenti della questura sono impegnati costantemente non soltanto nelle attività di sicurezza, ma anche nelle azioni di contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale. In collaborazione con guardia di finanza.

