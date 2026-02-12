Riunione in prefettura con le associazioni di categoria sui controlli nei locali con licenza di pubblico spettacolo

Questa mattina in Prefettura ad Arezzo si è tenuto un incontro tra le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, i rappresentanti dei Comuni e le associazioni di categoria. L’obiettivo era discutere sui controlli nei locali con licenza di pubblico spettacolo, in vista di un potenziamento delle verifiche e delle norme da rispettare. La riunione si è svolta alla presenza del Prefetto e dei vertici provinciali, per mettere a punto le strategie di vigilanza nei prossimi mesi.

Arezzo, 12 febbraio 2’26 – Si è tenuta questa mattina, presso la Prefettura di Arezzo, una riunione presieduta dal Prefetto, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dei principali Comuni e rappresentanti delle associazioni di categoria, rivolta all’approfondimento delle disposizioni normative e delle attività di vigilanza relative ai locali muniti di licenza di pubblico spettacolo. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le principali norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e agibilità d ei locali destinati a spettacoli, eventi musicali e intrattenimenti aperti al pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riunione in prefettura con le associazioni di categoria sui controlli nei locali con licenza di pubblico spettacolo Approfondimenti su Arezzo Riunione Sicurezza nei locali, firmato in Prefettura il protocollo con commercianti e associazioni di categoria Questa mattina a Caserta il prefetto Lucia Volpe ha firmato un accordo con rappresentanti delle associazioni di categoria e della Camera di Commercio. Incontro in Prefettura ad Arezzo: sicurezza e controlli nei locali di pubblico spettacolo Questa mattina, in Prefettura ad Arezzo, si è tenuto un incontro dedicato ai controlli sui locali di pubblico spettacolo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Controlli nei locali, riunione in Prefettura. Centrale il ruolo dei comuni per le autorizzazioni Ultime notizie su Arezzo Riunione Argomenti discussi: Riunione in Prefettura fenomeni di illegalità negli Istituti Scolastici; Frana Arenzano, martedì riunione in Prefettura sull'intervento con micro cariche; Illegalità nelle scuole: riunione in Prefettura. Misure per il rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto; Ragusa, sicurezza nelle scuole: riunione in Prefettura su prevenzione e controlli. Riunione in prefettura con le associazioni di categoria sui controlli nei locali con licenza di pubblico spettacoloArezzo, 12 febbraio 2’26 – Si è tenuta questa mattina, presso la Prefettura di Arezzo, una riunione presieduta dal Prefetto, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, dei V ... lanazione.it Illegalità nelle scuole, vertice in Prefettura. Basilico: noi pionieri con Comunità coesa città più sicuraAvezzano. Ieri mattina l’Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale del Comune di Avezzano, Cinzia Basilico, ha partecipato alla riunione ... marsicalive.it Rafforzamento dei controlli in Terra dei Fuochi, riunione in Prefettura Un nuovo e significativo passo avanti nella tutela dell’ambiente e nella prevenzione degli illeciti legati al ciclo dei rifiuti è in via di definizione grazie al protocollo che Prefettura di Napoli, Ca facebook Definite le misure di sicurezza per la Sartiglia. Riunione in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.