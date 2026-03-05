Accecato con spray urticante e accoltellato in testa mentre è a terra | così una baby gang ha tentato di uccidere un ventenne

Due giovani, di età 17 e 16 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Milano con l’accusa di aver aggredito un ventenne. Secondo le indagini, la baby gang avrebbe colpito la vittima con spray urticante, poi lo avrebbe accoltellato alla testa mentre era a terra. Le accuse contestate sono tentato omicidio in concorso, porto d’armi e lesioni aggravate.

L'aggressione è avvenuta a Milano. La vittima era intervenuta per difendere un amico, bersaglio iniziale della violenza. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto Tentato omicidio in concorso, porto d'armi e lesioni aggravate. Queste sono le accuse per le quali due 17enni italiani e due 16enni dello Sri Lanka sono stati arrestati dai carabinieri di Milano. Le manette sono scattate nell'ambito delle indagini per l'aggressione subita lo scorso 1°febbraio da due ventenni di Chiavenna (Sondrio) che si trovavano a Milano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nucleo investigativo, vittime e fermati si sono incontrati all'interno del McDonald's di Porta Romana, ma l'aggressione è avvenuta all'esterno a poca distanza. 🔗 Leggi su Today.it

