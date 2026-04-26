Accadde oggi | 26 aprile il grande disastro a Chernobyl

Il 26 aprile segna il giorno in cui si verificò il disastro nucleare di Chernobyl, un incidente che ha avuto impatti duraturi sulla regione circostante. Nei primi anni 2000, un centro di ricerca russo ha pubblicato dati sulla mortalità collegata alle conseguenze dell’esplosione, evidenziando gli effetti sulla salute delle popolazioni e sull’ambiente. L’evento rappresenta uno dei peggiori incidenti nucleari della storia, con conseguenze che si sono protratte nel tempo.

Il 26 aprile 1986 esplose il reattore 4 della centrale di Chernobyl, in Ucraina, nelle cui zone limitrofe oggi si assiste allo spettrale spettacolo di città fantasma. Fu il primo incidente a essere classificato di livello 7, il massimo della scala INES, ad oggi il più grande disastro naturale. Inizialmente, si disse che che l’esplosione fosse stata causata dagli errori del personale nell’eseguire un test definito di sicurezza sul reattore RBMK 1000. Un secondo studio sull’incidente evidenziò anche gravi debolezze di progettazione del reattore RBMK. Le sostanze fuoriuscite dalla rottura delle tubature a contatto con l’aria innescarono una violentissima esplosione che causò lo scoperchiamento del reattore e un incendio che colpì l’intero sito.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 26 aprile, il grande disastro a Chernobyl La VERA storia di Chernobyl Notizie correlate Il disastro di Chernobyl: l’esplosione, la nube, il silenzio. Cosa successe il 26 aprile 1986È la notte tra il 25 e il 26 aprile 1986 e nella sala controllo della centrale nucleare V. Leggi anche: Almanacco | Domenica 26 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Almanacco | Domenica 26 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Accadde oggi: 26 aprile, il grande disastro a Chernobyl; Guida al weekend del 25 aprile: i 10 eventi da non perdere; Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia. ACCADDE OGGI, 26 aprile: i tre stranieri salvano la LazioACCADDE OGGI 26 APRILE - La rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia della Lazio e non solo. lazionews.eu Almanacco | Sabato 25 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoL'Italia celebra la Festa di Liberazione, mentre negli Usa venivano fondate le Nazioni Unite. James Dewey Watson e Francis Harry Compton Crick descrivono per la prima volta il DNA del 1956, tre anni d ... modenatoday.it ACCADDE OGGI Il 25 aprile 1946, a San Cipirello, in provincia di Palermo, i fratelli Giuseppe e Mario Misuraca venivano giustiziati dai banditi della banda Giuliano. Furono prelevati dalle loro abitazioni e condotti nella piazza del paese, messi con le spalle al - facebook.com facebook