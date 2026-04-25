Almanacco | Domenica 26 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 26 aprile è il 116° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 249 giorni ancora da trascorrere prima della fine. In questa data si ricordano alcuni eventi storici e si celebrano i compleanni di figure significative. La giornata include anche la ricorrenza di un santo e un proverbio popolare associato alla data. Si tratta di un momento di riflessione su avvenimenti passati e tradizioni legate a questa giornata.

Domenica 26 Aprile è il 116° giorno del calendario gregoriano. Mancano 249 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San CletoProverbio di AprileAprile aprilone, non mi farai por giù il pelliccioneISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1915 – Londra, Sidney Sonnino, per conto.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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