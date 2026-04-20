Nel 2025, i dati sulle multe hanno evidenziato un incremento significativo per le amministrazioni abruzzesi, con Pescara che si distingue come la città con i incassi più elevati provenienti dalle sanzioni stradali. La somma totale raggiunta supera gli 11 milioni di euro, rappresentando una cifra rilevante rispetto ad altre realtà della regione. Questo risultato sottolinea l’andamento delle entrate derivanti dalle violazioni del codice della strada nel capoluogo abruzzese.

I dati relativi all’anno solare 2025 delineano un quadro di forte impatto economico per le amministrazioni abruzzesi, con Pescara che guida la classifica regionale dei proventi derivanti dalle sanzioni stradali. Nel corso dell’ultimo anno, il capoluogo pescarese ha infatti incassato ben 10,99 milioni di euro attraverso le violazioni accertate, una cifra che evidenzia come il flusso di sanzioni incida profondamente sui bilanci comunali della zona costiera. L’impennata delle entrate nei principali centri urbani. Le rilevazioni basate sulle informazioni del sistema Siope mostrano un trend di crescita estremamente marcato se confrontato con il passato recente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara trionfa tra le multe: 11 milioni per i bilanci comunali

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