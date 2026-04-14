Multe stradali a Ravenna incassi per 11,7 milioni | la città prima per sanzioni pro capite

A Ravenna sono stati incassati circa 11,7 milioni di euro dalle multe stradali, posizionando la città al primo posto in Italia per numero di sanzioni pro capite. La società Facile.it ha pubblicato un rapporto che analizza i proventi derivanti da sanzioni e multe nelle diverse amministrazioni comunali. I dati mostrano come Ravenna si distingua rispetto ad altri territori in termini di incassi legati a violazioni del codice della strada.