Multe stradali a Ravenna incassi per 11,7 milioni | la città prima per sanzioni pro capite
A Ravenna sono stati incassati circa 11,7 milioni di euro dalle multe stradali, posizionando la città al primo posto in Italia per numero di sanzioni pro capite. La società Facile.it ha pubblicato un rapporto che analizza i proventi derivanti da sanzioni e multe nelle diverse amministrazioni comunali. I dati mostrano come Ravenna si distingua rispetto ad altri territori in termini di incassi legati a violazioni del codice della strada.
Facile.it presenta il quadro sui proventi delle multe e delle sanzioni stradali registrati dai Comuni. Nel 2025 a distinguersi è stata anche Ravenna con 11,7 milioni di euro di incassi e poi, tra i comuni più piccoli, anche Sant’Agata sul Santerno che, a fronte di 2.852 abitanti, nel 2025 ha.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Multe, Firenze sul podio nazionale: incassi record. Siena seconda per sanzioni pro capiteFirenze, 9 aprile 2026 – Firenze si conferma tra le “capitali” italiane delle multe.
TVi Molise. . , Multe stradali, Pettoranello e Rionero tra i 5 piccoli comuni con i maggiori incassi in Italia. - facebook.com facebook
Nel 2025, il Comune di Milano ha incassato 178,6 milioni di euro dalle multe stradali, mantenendo il primato in Italia per introiti derivanti dalle sanzioni agli automobilisti #Milano #Multe x.com