Il Ministro dello Sport e dei Giovani ha commentato la vicenda legata agli arbitri coinvolgendo direttamente le categorie di Serie A e Serie B. Ha sottolineato che l’aspetto più grave riguarda come la denuncia sia stata gestita all’interno del sistema calcistico. La questione ha attirato l’attenzione pubblica e politica, senza che siano stati forniti dettagli specifici sulle accuse o sui procedimenti in corso.

di Stefano Cori Abodi, Ministro dello Sport e dei Giovani, si è espresso in maniera nella sul caso arbitri che sta coinvolgendo Serie A e Serie B. Sul caso arbitri che vede coinvolto il designatore della Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, è intervenuto Andrea Abodi. Queste le dichiarazioni del Ministro dello Sport e dei Giovani riportate da Calcio e Finanza: ASPETTO PIU’ GRAVE «Lasciando all’autorità giudiziaria il compito di svolgere il proprio lavoro e senza voler entrare nel merito dell’operato del designatore della CAN Rocchi, l’aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all’interno del sistema calcistico».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Abodi sul caso arbitri: «L’aspetto più grave è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all’interno del sistema calcistico»

Notizie correlate

Abodi sul caso Rocchi: “L’aspetto più grave è come la denuncia è stata gestita nel sistema calcistico”Il ministro dello Sport chiede informazioni al Coni e attacca il sistema calcistico per come ha gestito la denuncia di Rocca.

Abodi tuona sul caso arbitri in Serie A: «Aspetto informazioni dal Coni, se ci sono responsabilità ci saranno conseguenze!»Mercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Milano, indagato il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi: Scelse arbitri graditi all'Inter. Il ministro Andrea Abodi: Il Coni riferisca. In caso di responsabilità, ci saranno conseguenze; Il Ministro Abodi sul caso arbitri e sulla giustizia sportiva: Grave come è stata gestita la denuncia. Aspetto informazioni dal CONI, se ci sono responsabilità ci saranno conseguenze; Abodi: Trasparenza e tempestività: se ci fossero responsabilità, dovranno esserci conseguenze; Rocchi: intervengono Coni e Abodi, 'chiarezza su archiviazione in Figc'.

Abodi tuona sul caso arbitri in Serie A: «Aspetto informazioni dal Coni, se ci sono responsabilità ci saranno conseguenze!»Abodi tuona sul caso arbitri in Serie A: «Se ci sono responsabilità ci saranno conseguenze!». Le parole del Ministro dello Sport ... calcionews24.com

Caso Rocchi, Abodi: «Serve trasparenza. Aspetto più grave è che denuncia fu gestita all'interno del sistema calcio»Il ministro per lo Sport e i Giovani ha aggiunto: «Mi aspetto di ricevere formalmente dal CONI, il prima possibile, informazioni in merito alla vicenda». calcioefinanza.it

Sul caos arbitri è intervenuto anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi con un post su X “Leggo, come tutti voi, i risvolti che stanno emergendo sull’indagine della Procura di Milano, partita dalla denuncia di un ex tesserato dell’Associazione Italiana Arbitri. La - facebook.com facebook

I tre capi d'imputazione notificati a Rocchi, le indagini anche su Gervasoni e le parole del ministro Abodi: facciamo chiarezza sull'inchiesta calcio diffusa oggi dall'AGI. (1/9) x.com