Il ministro dello Sport ha commentato la vicenda riguardante Rocchi, evidenziando come la denuncia sia stata gestita all’interno del sistema calcistico. Le sue parole si sono concentrate sul modo in cui la segnalazione è stata trattata, senza fare riferimenti specifici ai soggetti coinvolti, ma evidenziando la necessità di un’attenzione maggiore alla gestione delle denunce. La sua analisi si focalizza sugli aspetti procedurali e sulla trasparenza del sistema.

Il ministro dello Sport chiede informazioni al Coni e attacca il sistema calcistico per come ha gestito la denuncia di Rocca. Conseguenze in arrivo Il ministro dello Sport Andrea Abodi interviene sulla vicenda Rocchi e lo fa con parole durissime, puntando il dito non tanto sul designatore ma sul sistema che ha insabbiato la denuncia. Scrive Abodi: “C’è solo un modo per tutelare il sistema sportivo in tutte le sue articolazioni e rispettare i tifosi, gli appassionati e gli innamorati dello sport, a partire dal calcio: trasparenza, tempestività e parità di trattamento quando si affrontano ipotesi di inosservanza delle norme sportive, tanto più quando hanno possibili risvolti penali.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Abodi sul caso Rocchi: “L’aspetto più grave è come la denuncia è stata gestita nel sistema calcistico”

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