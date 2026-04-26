Abbiamo fatto ballare Terni per ventidue anni il Don Carlos saluta i suoi clienti

Dopo ventidue anni di attività, il Don Carlos annuncia la chiusura del locale. Con un messaggio sui social, i gestori hanno comunicato la fine di un’esperienza durata più di due decenni, sottolineando l’emozione e la malinconia nel concludere questa fase. La notizia ha suscitato reazioni tra clienti e appassionati che hanno frequentato il locale nel corso degli anni.

“Abbiamo fatto ballare Terni per ventidue anni. Con grande emozione e un pizzico di malinconia, annunciamo la conclusione di un capitolo straordinario della nostra storia”. Con una lettera rivolta ai clienti, lo staff del Don Carlos – storico locale di Gabelletta a Terni – annuncia l’ultimo.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Caulonia: dopo 17 anni, cambia parroco. La comunità saluta don Ameduri e accoglie don Depace.Caulonia ha espresso profonda gratitudine a don Donato Ameduri, che lascia dopo diciassette anni di servizio pastorale per una nuova missione a... Terni, Cristina D'Avena fa ballare e cantare il "Carnevale di San Valentino" FOTO E VIDEOCentinaia di persone al Pala Terni per la prima edizione del “Carnevale di San Valentino”, organizzato dall'associazione Terni Città Futura.