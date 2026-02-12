Terni Cristina D' Avena fa ballare e cantare il Carnevale di San Valentino FOTO E VIDEO

Cristina D'Avena ha fatto ballare e cantare ieri sera al Pala Terni, dove si è tenuta la prima edizione del “Carnevale di San Valentino”. Centinaia di persone si sono radunate per ascoltare la cantante e vivere una serata all’insegna della musica e del divertimento. L’evento, organizzato dall’associazione Terni Città Futura, ha riscosso grande successo tra il pubblico presente.

Centinaia di persone al Pala Terni per la prima edizione del "Carnevale di San Valentino", organizzato dall'associazione Terni Città Futura. Tantissimi bambini con i loro colorati travestimenti a giocare all'interno del palazzetto, con musica ed esibizioni che sono iniziate dalle 17 di pomeriggio. Ad alternarsi sul palco le scuole di danza del territorio, il gruppo Quick'n Drugs, il giovane cantautore ternano Nartico, prima dell'arrivo dell'ospite più attesa Cristina D'Avena che ha iniziato il suo show per le 18.45. Tra i tormentoni che hanno animato il Pala Terni la canzona dei Puffi, Mila e Shiro, Olly e Benji, Sailor Moon, Doraemon, Johnny è quasi magia.

