Caulonia | dopo 17 anni cambia parroco La comunità saluta don Ameduri e accoglie don Depace

A Caulonia, la comunità si prepara a salutare don Donato Ameduri dopo 17 anni di guida pastorale, perché ha deciso di partire per una nuova sede a Roccella Jonica. La chiesa del paese si riempie di volti riconoscenti mentre si organizzano i festeggiamenti per il suo addio e l’arrivo di don Depace, che prenderà il suo posto.

Caulonia saluta don Donato Ameduri: un addio dopo diciassette anni e una nuova era per la comunità. Caulonia ha espresso profonda gratitudine a don Donato Ameduri, che lascia dopo diciassette anni di servizio pastorale per una nuova missione a Roccella Jonica. La comunità si è riunita in queste settimane per celebrare il suo impegno, culminando in una messa e momenti di condivisione, mentre si prepara ad accogliere don Giuseppe Depace come nuovo parroco. Un passaggio di consegne che segna un momento importante per il tessuto sociale e religioso del territorio. Un pilastro della comunità lascia un segno indelebile.🔗 Leggi su Ameve.eu Il paese accoglie il nuovo parroco don Ricciarelli Don Giuliano Manzi, parroco di Pollutri: un’attivista presenta la targa commemorativa dopo 49 anni di sacerdozio Mercoledì 1 febbraio, a Pollutri, un’attivista ha scoperto una targa in ricordo di don Giuliano Manzi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maietta, Cirillo: Dopo Harry non restiamo fermi: la squadra istituzionale al lavoro per Caulonia; Caulonia, Rupe Maietta. Cirillo: Dopo Harry non restiamo fermi; DOPO 20 ANNI CAULONIA TORNA AD AVERE UN COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN PIANTA STABILE; Maietta, Cirillo: dopo il ciclone Harry al lavoro la squadra istituzionale per la sicurezza di Caulonia. Maietta, Cirillo: “Dopo Harry non restiamo fermi” «Sulla Rupe Maietta non restiamo fermi: siamo già al lavoro, insieme a tutta la squadra istituzionale – Regione, Parlamento e Governo – per garantire sicurezza e futuro al centro storico di Caulonia». Lo dichiara facebook