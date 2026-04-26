Abbiamo bisogno della pace | la delegazione Coldiretti torna a manifestare al Brennero

Una delegazione di Coldiretti ha organizzato una manifestazione al confine del Brennero, esprimendo un appello alla pace. Durante l’evento, i rappresentanti hanno evidenziato come i contadini e i consumatori siano i soggetti più colpiti dalle conseguenze dei conflitti. La protesta si è concentrata sulla richiesta di fine delle ostilità, evidenziando l’impatto diretto delle tensioni sulla vita quotidiana di agricoltori e cittadini.

“Abbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori”. È questo il messaggio con cui Coldiretti torna al Brennero lunedì 27 aprile, a partire dalle 9, per una grande manifestazione nazionale con migliaia di agricoltori da tutta.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Coldiretti, lunedì 500 agricoltori campani al BrenneroSono circa 500 gli agricoltori campani che domani partiranno alla volta del valico del Brennero, insieme a Coldiretti Campania, per portare avanti la... Anche Coldiretti Abruzzo al Brennero per la manifestazione nazionale a difesa del comparto agricoloAnche una delegazione di agricoltori abruzzesi di Coldiretti Abruzzo parteciperà lunedì 27 aprile dalle 9 alla manifestazione nazionale al Brennero... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Abbiamo bisogno della pace: la delegazione Coldiretti torna a manifestare al Brennero; Abbiamo bisogno della pace; Non vediamo l’ora che arrivi Leone XIV. L’Angola ha bisogno di pace; Un anno senza Francesco, mons. Lahzi Gaid: fu il Papa della pace. Abbiamo bisogno della paceAbbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori. E’ questo il messaggio con cui Coldiretti torna al Brennero lunedì prossimo ... polesine24.it Crosetto: Leva? Abbiamo bisogno di specialisti pronti, anche civili/ Pace in Ucraina dipende dalla RussiaCrosetto: Leva volontaria? Abbiamo bisogno di specialisti pronti, anche civili. Il ministro della Difesa si prepara a presentare una proposta di riforma Dalla pace in Ucraina «a condizioni giuste» ... ilsussidiario.net Ciao! Ho bisogno di un consiglio! Le mie BROOKS GLYCERIN 22 temo siano arrivate (abbiamo fatto insieme 820km) e non le sento più come prima. Quando ero andata in negozio a fare consulenza la scelta era tra queste e le ASICS Novablast 5 (in base al - facebook.com facebook Per incidere nel mondo e nelle nostre vite abbiamo bisogno di spostare alcune decisioni da stati nazionali all'UE (e anche da stati a regioni e città). Ne sono da sempre convinto e finalmente sorpreso che secondo questo poll lo pensiamo in tanti. #StatiUnitiDE x.com