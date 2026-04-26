Abbiamo bisogno della pace | la delegazione Coldiretti torna a manifestare al Brennero

Da ferraratoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione di Coldiretti ha organizzato una manifestazione al confine del Brennero, esprimendo un appello alla pace. Durante l’evento, i rappresentanti hanno evidenziato come i contadini e i consumatori siano i soggetti più colpiti dalle conseguenze dei conflitti. La protesta si è concentrata sulla richiesta di fine delle ostilità, evidenziando l’impatto diretto delle tensioni sulla vita quotidiana di agricoltori e cittadini.

“Abbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori”. È questo il messaggio con cui Coldiretti torna al Brennero lunedì 27 aprile, a partire dalle 9, per una grande manifestazione nazionale con migliaia di agricoltori da tutta.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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