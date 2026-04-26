Abbazia di Cerrate | anche oggi la fiera Lu panieri Fondo ambiente italiano

Sabato 25 e domenica 26 aprile 2026, dalle 10 in poi, si svolge la fiera “Lu panieri” presso l'Abbazia di Cerrate, gestita dal Fondo Ambiente Italiano. L'evento prevede esposizioni e attività legate alle tradizioni locali e all'artigianato. La manifestazione si svolge nel contesto di una struttura storica, che aprirà le sue porte ai visitatori durante il fine settimana. Nessuna informazione aggiuntiva sui partecipanti o sul programma specifico è stata comunicata.

Di seguito un comunicato diffuso dal Fai: Sabato 25 a domenica 26 aprile 2026, dalle ore 10 alle 19, il complesso dell’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS tutela e gestisce dal 2012, anno in cui gli è stato affidato in concessione dalla Provincia di Lecce, ospiterà la settima edizione della storica fiera “Lu Panieri”, sin dal Medioevo strettamente legata alla Festa della Madonna di Cerrate. Un appuntamento che il FAI ha restituito al territorio per metterne in luce la creatività, l’artigianato, i mestieri e i sapori, in occasione del quale le tradizioni del passato rivivono nel presente, trasformando questa tipica masseria del Salento che custodisce una chiesa capolavoro del romanico pugliese in un luogo simbolo dell’identità e della cultura locale.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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