Gianluca Rocchi, noto arbitro di calcio, uscì assolto da Calciopoli per insussistenza dei fatti. Successivamente, la sua carriera ha attraversato momenti di controversie e polemiche, con episodi di abbagli durante le partite, scuse pubbliche e battaglie legali. Sono stati anche esposti striscioni di protesta durante alcune partite, mentre Rocchi ha continuato a dirigere match di alto livello. La sua figura resta al centro di discussioni nel mondo dello sport.

Poiché il destino di ogni uomo è scritto nei dettagli, va qui ricordato che quando nel 2021 Gianluca Rocchi si laureò in giurisprudenza all’Università telematica Niccolò Cusano il titolo della sua tesi era “Var, l’appello in campo”, e insomma, vedi le coincidenze, Rocchi procedeva comparando l’impianto normativo e procedurale del processo d’appello ordinario a quello calcistico. Caschiamo sempre lì, a fissare la vita o uno schermo aspettando di cogliere un segnale, in attesa di indagini, siano esse in tribunale o in area di rigore, su un fallo di mano o su una ventilata frode sportiva. Nella citata tesi Rocchi, chissà se era un presagio, marcava più volte la capacità dell’arbitro di resistere allo stress.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Abbagli, scuse, battaglie, striscioni: chi è davvero Gianluca Rocchi

Notizie correlate

Leggi anche: Gianluca Rocchi si è autosospeso

Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportivaÈ indagato per concorso in frode sportiva il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi.