Treno bloccato | Gallarate-Rho-Milano chiusa per lavori ERTMS

La tratta ferroviaria tra Gallarate, Rho e Milano sarà interrotta dall’ultima sera di sabato 21 marzo fino alle prime ore di lunedì 23 marzo 2026, a causa di lavori sull’implementazione dell’ERTMS. La chiusura totale impedirà il transito dei treni lungo questa linea per tutta la giornata di domenica. I servizi ferroviari saranno sospesi durante tutto il periodo di intervento.

La tratta ferroviaria che collega Gallarate a Rho e Milano si troverà completamente interrotta per una domenica intera, con la chiusura programmata dalla sera di sabato 21 marzo fino all’alba di lunedì 23 marzo 2026. Questa sospensione del servizio, necessaria per l’installazione del sistema ERTMS e il potenziamento dei binari, impatterà direttamente sui pendolari della Lombardia e sui viaggiatori internazionali diretti in Svizzera. L’interruzione coprirà un arco temporale preciso: dalle ore 22:40 di sabato alle 5:10 di lunedì successivo, lasciando i passeggeri senza treno nella tratta critica tra le due località chiave. I lavori mirano a migliorare l’affidabilità dell’infrastruttura, ma nel breve termine comporteranno disagi significativi deve spostarsi verso Domodossola, Porto Ceresio o Stabio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treno bloccato: Gallarate-Rho-Milano chiusa per lavori ERTMS Articoli correlati Milano e l’eredità dei Giochi, sì a un palaghiaccio a Rho. “Non perdiamo questo treno”Milano, 20 FEBBRAIO 2026 – Milano continuerà ad avere uno stadio del ghiaccio anche dopo le Olimpiadi Invernali. Treni, cantieri e nuove interruzioni sulla Gallarate-Rho: due domeniche senza collegamenti ferroviariGallarate (Varese), 18 gennaio 2026 – Dopo l’interruzione del traffico ferroviario che aveva caratterizzato le vacanze natalizie, si profilano altri... Contenuti utili per approfondire Treno bloccato Gallarate Rho Milano... La linea Gallarate-Rho-Milano chiude per una domenicaDalla sera di sabato 21 all’alba di lunedì 23 marzo 2026 nuova chiusura della tratta tra Gallarate e Rho, per i lavori di potenziamento della linea da parte di Rfi. Sono previste modifiche alla ... legnanonews.com L’ossessione dei treni da Varese a MilanoIl confronto tra i tempi dei treni di oggi e quelli di cinquant’anni fa evidenziato da Valerio Demolli fa riflettere sul sistema Varese. Ma il servizio ferroviario del 1975 era molto diverso: meno l ... varesenews.it