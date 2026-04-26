Due uomini sono rimasti feriti in un incidente sull’A1, quando un’auto è finita in un canale sulla corsia Sud a Campegine. Uno dei feriti ha riportato ferite gravi ed è stato trasferito all’ospedale Maggiore di Parma con l’intervento dei Vigili del Fuoco. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nessuna altra persona è risultata coinvolta.

? Cosa sapere Due uomini feriti finiscono in un canale sulla corsia Sud dell'A1 a Campegine.. Un ferito critico è stato trasferito all'ospedale Maggiore di Parma dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco.. Due uomini sono finiti in un canale vicino a Campegine poco prima delle 2 di questa notte, dopo che la loro vettura è uscita violentemente dalla carreggiata sulla corsia Sud dell’A1. Il brutto episodio stradale si è verificato nel cuore della notte, quando il silenzio dell’autostrada è stato interrotto dal violento impatto del veicolo contro il fossato. A bordo dell’auto viaggiavano due persone, le cui condizioni hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A1, auto finisce in un canale: due feriti dopo il violento impatto

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