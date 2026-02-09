Vigor e Fossombrone si annullano Arriva un pareggio senza scossoni

La partita tra Vigor e Fossombrone si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. Entrambe le squadre hanno giocato con prudenza, senza riuscire a trovare il gol. La sfida si è mantenuta equilibrata dall’inizio alla fine, con poche occasioni pericolose da entrambe le parti. I giocatori hanno dato tutto sul campo, ma alla fine il punteggio è rimasto invariato.

VIGOR 0 FOSSOMBRONE 0 VIGOR (4-3-1-2): Novelli 6, Parrinello 6,5 (35’st Subissati 6), Tomba 6,5, Urso 6,5, Shkambaj 6 (22’st De Marco 6), Grandis 7, Gambini 6,5 (16’st Magi Galluzzi 6), Tonelli 7, De Feo 6, Braconi 6,5 (35’st Alonzi 6), Caprari 6,5. All. Clementi FOSSOMBRONE (4-3-1-2): Bianchini 6,5, Mancini 6 (13’st Ronchetti 6), Kljajic 6,5, Imbriola 6, Fabbri 6, Conti 7, Bucchi 6,5, Ghinelli 7, Di Paoli 6,5 (27’st Kamagate 6), Torri 6 (13’st Kyeremateng 6,5), Casolla 5,5 (36’st Giunchetti 6). All. Giuliodori Arbitro: Zantedeschi di Verona Note: Spett. 1300 circa Ammoniti: Conti (F), Tomba (V), Parrinello (V), Fabbri (F) Il derby finisce a reti bianche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vigor e Fossombrone si annullano. Arriva un pareggio senza scossoni Approfondimenti su Vigor Fossombrone Coalizione senza scossoni. E in consiglio entra il figlio dell’ex sindaco Battistini La composizione della coalizione a Pisa rimane stabile nonostante i cambiamenti in giunta. Arriva il Fossombrone: "Tappa importante" Questa domenica si gioca il derby tra Vigor e Fossombrone. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Vigor Fossombrone Argomenti discussi: Calcio Serie D / Vigor Senigallia e Fossombrone combattono, ma non si fanno male (0-0); Vigor-Fossombrone senza highlights, l’ex Urso accarezza lo scherzetto; SERIE D. Vigor Senigallia e Fossombrone a reti bianche; La Vigor bloccata in casa dal Fossombrone al termine di una buona gara / FOTO. Vigor-Fossombrone senza highlights, l’ex Urso accarezza lo scherzettoSERIE D - Al Bianchelli pochissime occasioni e 0-0 scritto Grande lotta, grande intensità, grandi duelli, poche occasioni e uno 0-0 quasi spontaneo. Vigor Senigallia e Fossombrone non si fanno male al ... youtvrs.it C’è il derby Vigor Senigallia-Fossombrone, via alle prevenditeI tagliandi sono acquistabili in prevendita presso il Vigor Official Store (via Cattabeni, 41). CLICCA QUI PER INFO E ORARI. senigallianotizie.it Niente gol e poche emozioni al Bianchelli: altri due infortuni seri alla Vigor, la rosa ora è davvero troppo corta https://www.vallesina.tv/calcio/calcio-serie-d-vigor-senigallia-e-fossombrone-combattono-ma-non-si-fanno-male-0-0/ facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.