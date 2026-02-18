Un grande Como paga cara l' unica disattenzione | a San Siro con il Milan finisce 1-1

Il Como subisce un pareggio a San Siro contro il Milan, risultato che deriva da un errore nel finale. Nel primo tempo, i lariani mostrano forza e realizzano un gol meritato, tenendo sotto controllo la partita. Tuttavia, nella ripresa, il Milan si riprende e spinge con più insistenza, trovando il pareggio negli ultimi minuti. La squadra di casa sfrutta un'occasione improvvisa, mentre il Como si difende con determinazione. Alla fine, il punteggio di 1-1 premia la reattività dei rossoneri.

Si gioca alle 20.45 a San Siro, agli ordini dell'arbitro Mariano, il recupero di campionato. Una occasione per i lariani di prendersi la rivincita dopo l'immeritata sconfitta casalinga dello scorso gennaio con i rossoneri di Allegri. Ma il Milano è imbattuto con il Como da 14 partite consecutive. 77' Nel Como esce Caqueret entra Rodriguez, fuori anche Sergi Robero per Da Cuhna. 76' Ci prova Douvika per il Como ma il colpo di testa finisce nella mani di Maignan. 71' Fuori Nico Paz, dentro Douvikas. Fuori anche Van Der Brempt per Alex Valle. 64' Nonostante il vantaggio, il Como era tutto sbilanciato in avanti e subisce il micidiale contropiede rossonero.🔗 Leggi su Today.it

Milan-Como con Leao e Pulisic? Ecco chi dei due potrebbe partire titolare a ‘San Siro’Rafael Leao e Christian Pulisic, attaccanti del Milan, potrebbero partire entrambi titolari nella partita contro il Como di mercoledì sera a ‘San Siro’, dopo aver giocato poco insieme questa stagione a causa di diversi infortuni.

