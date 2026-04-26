A Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia, un uomo ha aperto il fuoco contro alcune abitazioni, causando il panico tra i residenti. Dopo aver sparato, la stessa persona si è tolta la vita. Non risultano feriti tra le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La zona è stata messa sotto osservazione per gli accertamenti del caso.

Tragedia a Capanna, frazione di Chiesina Uzzanese in provincia di Pistoia. Nel pomeriggio del 25 aprile, un uomo avrebbe prima sparato tre colpi di arma da fuoco verso i residenti e successivamente si sarebbe suicidato con un colpo rivolto verso se stesso. Nessun ferito, ma un grosso spavento per gli abitanti della zona, dove è presente anche una scuola materna, che hanno invitato più volte l’uomo a non sparare. Uomo si toglie la vita a Chiesina Uzzanese Come riportato da Il Tirreno, l’uomo sarebbe arrivato dai campi sul retro di via Livornese di Sotto a Capanna, frazione di Chiesina Uzzanese. Successivamente l’uomo avrebbe sparato tre colpi di arma da fuoco.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - A Pistoia uomo spara contro le case e poi si toglie la vita, terrore e residenti in fuga: nessun ferito

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