A Pavia si è svolta la celebrazione della Festa della Liberazione, con discorsi dedicati al valore del 25 aprile e alla storia della resistenza. Durante l’evento, sono stati ricordati i momenti di festa e alcuni attimi di tensione tra i partecipanti. L’incontro si è tenuto in piazza Italia, dove si sono alternati gli interventi degli oratori, sottolineando l’importanza della libertà e della memoria storica.

La festa della Liberazione 81 anni dopo. Sono stati incentrati sulla riflessione e sul significato del 25 aprile i discorsi degli oratori saliti sul palco allestito in piazza Italia. Un momento di condivisione per quella che il sindaco Michele Lissia ha definito "una festa viva e colorata", ma non sono mancati momenti di tensione. Mentre nella chiesa di Santa Maria del Carmine era in corso la messa, infatti, un gruppo di ragazzi della Federazione giovanile comunista ha bruciato una bandiera della Nato e una dell’ Unione Europea. Inoltre è stato contestato il Partito Democratico, accusato di aver tradito i valori della Resistenza. Poi, però, la manifestazione è proseguita senza problemi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Pavia festa e attimi di tensione: "Non voltiamoci dall’altra parte di fronte alla logica del più forte"

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