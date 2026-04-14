Giacomo Bongiorni ucciso a Massa migliaia di persone alla fiaccolata | Per chi non si gira dall'altra parte

A Massa, migliaia di persone si sono riunite in una fiaccolata per ricordare Giacomo Bongiorni, vittima di un'aggressione da parte di alcuni giovani. L'evento si è svolto nel pomeriggio e ha visto partecipanti di diverse età che hanno portato candele accese e fiori. La manifestazione ha avuto come obiettivo onorare la memoria della vittima e esprimere solidarietà alla famiglia.