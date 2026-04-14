Giacomo Bongiorni ucciso a Massa migliaia di persone alla fiaccolata | Per chi non si gira dall'altra parte
A Massa, migliaia di persone si sono riunite in una fiaccolata per ricordare Giacomo Bongiorni, vittima di un'aggressione da parte di alcuni giovani. L'evento si è svolto nel pomeriggio e ha visto partecipanti di diverse età che hanno portato candele accese e fiori. La manifestazione ha avuto come obiettivo onorare la memoria della vittima e esprimere solidarietà alla famiglia.
Migliaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata per Giacomo Bongiorni, ucciso a Massa da un gruppo di ragazzi durante un’aggressione. La cugina: "Qui ha trovato la fine, da qui deve iniziare qualcosa". Proseguono le indagini, domani interrogatori di garanzia per i due maggiorenni arrestati.🔗 Leggi su Fanpage.it
Massa, migliaia in piazza per la fiaccolata in memoria di Giacomo BongiorniCirca 3mila persone almeno si sono concentrate in piazza Garibaldi, a Massa, da dove alle 21 è partita la fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni,...
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