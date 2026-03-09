cermis 50 anni fa la prima tragedia della funivia

Il 9 marzo 1976 si verificò la prima tragedia della funivia Cermis, quando una cabina si schiantò a causa della rottura della fune portante. Nell’incidente persero la vita 42 persone, mentre una superstite riuscì a salvarsi. L’incidente rappresenta un momento tragico nella storia delle funivie italiane, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.

Il 9 marzo 1976 una cabina si schiantò per la rottura della fune portante causando 42 vittime ed una sola superstite. L'incidente fu causato da negligenza e imperizia degli addetti. È ancora oggi il disastro funiviario più grave del mondo. Iniziava a fare buio quel martedì 9 marzo 1976 sulle piste da sci dell’alpe Cermis di Cavalese e la funivia che collegava la località sciistica trentina si preparava alla penultima corsa della giornata. C’era coda per il rientro tra i tanti sciatori di quel giorno di fine inverno, per la mancanza di neve sulla pista di rientro. La cabina, caricata oltre la capienza, si mosse dai 2.000 metri dell’alpe Cermis per raggiungere senza intoppi la stazione intermedia di Doss dei Laresi. 🔗 Leggi su Laverita.info

Temi più discussi: Cinquant'anni fa la tragedia del Cermis, Fugatti: Il Trentino non dimentica; 50 anni la tragedia del Cermis, 'il Trentino non dimentica'; La prima strage del Cermis 50 anni dopo. Il ricordo delle 42 vittime; 50 anni fa la tragedia del Cermis, oggi, 9 marzo 2026, è il giorno della memoria e del ricordo.

50 anni fa la tragedia del Cermis, oggi, 9 marzo 2026, è il giorno della memoria e del ricordoA cinquant’anni dal disastro del 1976, il monte Cermis resta un luogo di memoria, quella del 9 marzo 1976 non fu che la prima di due tragedie diverse, unite dallo stesso scenario e dallo stesso dolore ... rtl.it

50 anni fa la prima tragedia del Cermis, 'il Trentino non dimentica'(ANSA) - TRENTO, 08 MAR - Il Trentino non dimentica il 9 marzo 1976, quando la nostra comunità fu segnata dalla prima delle tragedie avvenute sul Cermis: due profonde ferite che sono vive e presenti ... msn.com

Cinquant'anni fa la prima tragedia del Cermis. Fugatti: "Il Trentino non dimentica". La rottura della fune della funivia causò 42 vittime, una ragazzina quattordicenne fu l'unica sopravvissuta. - facebook.com facebook

Era il 9 marzo 1976, quando sul monte #Cermis, sopra la località di Cavalese, in provincia di Trento, in Val di Fiemme, si consumò una tragedia destinata a rimanere impressa nella memoria collettiva del Trentino e dell’intero Paese. Quel giorno ci fu il primo x.com