Enpa Monza | tra nuovi diritti e 50 anni di storia per gli animali

L’Enpa di Monza e della Brianza ha presentato il bilancio sociale relativo al 2025. La relazione descrive le attività di gestione territoriale, che coinvolgono la tutela di centinaia di animali tra cani, gatti e fauna selvatica. La presentazione si inserisce in un percorso di oltre 50 anni dedicato alla tutela degli animali e ai diritti di questi ultimi.

L’Enpa di Monza e della Brianza ha presentato il bilancio sociale relativo all’anno 2025, delineando un quadro complesso di gestione territoriale che ha la tutela di centinaia di animali tra cani, gatti e fauna selvatica. Attraverso un impegno capillare che coinvolge 19 comuni oltre alla città di Monza, l’associazione ha trasformato i dati operativi in una testimonianza di presidio sociale, segnando al contempo tappe storiche fondamentali per la protezione degli esseri viventi nel territorio lombardo. Dalla gestione del canile alla nuova era dei diritti animali. Il percorso dell’ente ha vissuto momenti di profonda riflessione storica durante il 2025, celebrando due traguardi che collegano il passato recente alle sfide future.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enpa Monza: tra nuovi diritti e 50 anni di storia per gli animali Leggi anche: Laura Marzaroli e l’appello dell’Enpa Milano per nuovi volontari: “Aiutare gli animali produce una gioia immensa” Monza e Brianza tra le province italiane dove si spende di più per gli animali di casaTra le province che spende di più in Italia per il benessere e la cura dei propri animali da compagnia.