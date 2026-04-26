A Milano il caldo estivo sta per finire | ecco quando cambia tutto

A Milano le temperature sono ancora alte, con condizioni che richiamano l’estate, anche se il calendario segna ormai la fine di aprile. Le giornate si mantengono calde e soleggiate, con temperature che non accennano a diminuire. Nei prossimi giorni, però, si prevede un cambiamento nel tempo, che potrebbe portare un calo delle temperature e un diverso tipo di clima.

A Milano farà ancora caldo. Caldo (quasi) come in estate, nonostante il calendario sia fisso su fine aprile. Ma presto cambierà tutto. È quello che prevedono i meteorologi di 3Bmeteo per la prossima settimana.Cosa succederà“L'anticiclone sub tropicale che caratterizzerà questo ultimo weekend di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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