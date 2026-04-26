Domenica a Gaza City si sono svolti i funerali di quattro palestinesi uccisi dalle forze israeliane. La cerimonia si è tenuta nel rispetto delle tradizioni locali, con le famiglie che hanno accompagnato i loro cari fino alla sepoltura. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell'evento o sulle circostanze dell'uccisione. La notizia ha attirato l'attenzione nella regione, dove le tensioni tra le parti sono alte.

(LaPresse) Domenica si sono svolti a Gaza City i funerali dei palestinesi uccisi dalle forze israeliane. Secondo l’ospedale Shifa, che ha accolto le vittime, due uomini sono stati uccisi quando le forze israeliane hanno aperto il fuoco su un gruppo di persone nella rotonda del Kuwait, nella parte sud-orientale di Gaza City. Un altro uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco vicino alla moschea Saqqa, nel centro di Gaza. L’ospedale Nasser ha dichiarato che una donna di 40 anni è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco dalle forze israeliane nei pressi del mattatoio turco nella parte meridionale della città di Khan Younis. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - A Gaza i funerali di 4 palestinesi uccisi dalle forze israeliane

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