Mo | autorità Gaza ricevono resti di 54 palestinesi uccisi

Le autorità di Gaza, controllate da Hamas, hanno ricevuto i corpi di 54 palestinesi uccisi da Israele. La consegna è avvenuta grazie all’intervento del Comitato Internazionale della Croce Rossa. La notizia arriva mentre la tensione tra le parti resta alta.

Gaza, 5 feb. (AdnkronosDpaEuropa Press) - Le autorità della Striscia di Gaza controllate Hamas hanno ricevuto i corpi di 54 palestinesi uccisi da Israele, con la mediazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Lo ha annunciato il ministero della Salute di Gaza in un breve comunicato in cui ha precisato che, oltre ai cadaveri, sono state consegnate all'ospedale Al Shifa, situato nella città di Gaza, "66 casse con resti umani e organi". Gli ultimi resti consegnati si aggiungono ai 360 corpi restituiti da Israele nell'ambito del cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre, come confermato dal ministero giovedì scorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

