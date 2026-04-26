A Cuba, il sistema sanitario conta numerosi medici, ma le scorte di farmaci sono scarse. Nonostante la presenza di professionisti qualificati, le medicine disponibili sono limitate e spesso insufficienti per le esigenze della popolazione. Questa discrepanza tra personale e risorse farmaceutiche rappresenta una sfida persistente per il settore sanitario del paese. La situazione si è acuita negli ultimi tempi, creando difficoltà nell’erogazione delle cure.

Per gestire l’enorme crisi energetica e dei carburanti causata dal blocco imposto dagli Stati Uniti di Donald Trump, il regime cubano ha preso misure emergenziali. Tra le altre cose ha chiuso vari ospedali, anche molto grandi, per risparmiare elettricità e risorse. Era un segno che le cose erano, e sono, davvero gravi: una specie di certificazione di fallimento, per quanto temporanea e giustificata. Per decenni l’ottimo sistema sanitario di Cuba è stato un vanto del regime, ma da tempo le cose sono molto diverse e basta visitare un ospedale dell’Avana per accorgersene. La situazione è per certi versi paradossale. Cuba continua a formare ed...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Cuba ci sono molti medici, ma poche medicine

Ugly Concubine Was Forced To Die, But Rebirth Became A Peerless Beauty, Stunning The Prince!

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