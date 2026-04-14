A Grosseto, città di circa 80.000 abitanti, si evidenzia una carenza di medici di medicina generale, con un numero insufficiente di professionisti disponibili. Questa situazione provoca una mancanza di copertura sanitaria per molti cittadini, lasciando alcune zone senza assistenza adeguata. La problematica riguarda in particolare gli organici degli studi medici e la difficoltà di reperire nuovi medici di base.

Grosseto, 13 aprile 2026 – A Grosseto, città di circa 80mila abitanti, emerge con forza il problema della carenza di medici di medicina generale. Da alcuni giorni, infatti, una parte dei cittadini si trova nell’impossibilità di scegliere il proprio medico di famiglia, con evidenti ripercussioni sull’accesso all’assistenza sanitaria di base. La situazione è il risultato di un saldo negativo registrato a partire dal 1° aprile: sei medici hanno cessato l’attività, a fronte dell’ingresso di cinque nuovi professionisti. Un equilibrio già fragile che rischia di peggiorare ulteriormente entro la fine del mese, quando sono previste altre due uscite. La consultazione dell’Asl e le criticità del servizio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Organici insufficienti. Mancano medici di base. Molti cittadini sono senza copertura

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