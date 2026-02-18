La proposta di legge sui cani potenzialmente pericolosi non piace ma ci sono poche carenti e non considerate alternative

La proposta di legge sui cani potenzialmente pericolosi ha suscitato critiche, ma le alternative proposte sono poche e poco approfondite. La Regione Lombardia intende richiedere un patentino per chi possiede alcune razze, limitando le detenzioni ai soli allevamenti riconosciuti dall’Enci. Tuttavia, molti esperti del settore ritengono che il testo presenti errori e lacune, senza offrire soluzioni concrete a problemi reali. La discussione continua tra i proprietari di cani e le autorità, mentre si cerca di trovare un equilibrio.

Il mondo della cinofilia dibatte sugli "errori" contenuti in una proposta di legge della Regione Lombardia che mira, tra le altre cose, a obbligare a prendere un patentino per la detenzione di determinate tipologie di cani solo a chi non acquista da allevamenti riconosciuti dall'Enci. Ma guardando gli altri disegni di legge che ancora devono pure essere solo assegnati alle commissioni parlamentari, c'è penuria di contenuti che offrano un'alternativa.🔗 Leggi su Fanpage.it "L’Emilia Romagna sostenga la proposta di legge sui cani potenzialmente pericolosi"Questa mattina a Colorno si sono riaccese le polemiche sui cani potenzialmente pericolosi. Leggi anche: Sequestrati 3 mila travestimenti e maschere di Carnevale per bambini: “Potenzialmente tossici e pericolosi” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I cavalli non devono essere maltrattati e non sono cibo: la nuova proposta di legge di Noi Moderati, M5s e Avs; Fine vita: il Senato francese e la bocciatura della proposta di legge dell’Assemblea Nazionale; In Parlamento; Carne di cavallo addio? La proposta di legge bipartisan che vieta la macellazione degli equini (con pene severe). Stop alla carne di cavallo, in Senato la proposta di legge bipartisan: cosa prevedeLeggi su Sky TG24 l'articolo Stop alla carne di cavallo, in Senato la proposta di legge bipartisan: cosa prevede ... tg24.sky.it Senato, proposta di legge per vietare la macellazione dei cavalli: sono animali di affezioneUna proposta di legge in Senato per vietare la macellazione dei cavalli prevede la reclusione e multe fino a 10mila euro. tgcom24.mediaset.it Infermiere di famiglia e comunità nelle scuole: la proposta di legge in Piemonte: Valorizzare e promuovere l’attività dell’infermiere di famiglia e comunità negli istituti scolastici di ogni ordine e grado al fine di tutelare la salute e garantire il benessere dell’intera facebook