A Colli Amadio Bastiani e Morganti

A Colli del Tronto si svolge una competizione elettorale tra tre gruppi distinti. Tra questi, ’Liberamente Colli’ è la lista guidata da Luca Morganti, sostenuta da un ex sindaco della zona. La campagna elettorale interessa anche altre forze politiche e candidati, con incontri pubblici e comizi organizzati nel territorio. La consultazione è prevista nelle prossime settimane, con i cittadini chiamati a esprimersi sui candidati e le proposte.

A Colli del Tronto la competizione si sviluppa attorno a tre poli distinti. Tra questi c’è ’ Liberamente Colli ’, la lista guidata da Luca Morganti, sostenuta da una figura di rilievo come l’ex sindaco Andrea Cardilli. Di segno opposto, ma non unitario, il fronte progressista. C’è ’ Colli Partecipa ’, guidata da Paula Beatriz Amadio, espressione dell’associazione Qualcosa di Sinistra. A contendersi lo stesso spazio elettorale si inserisce anche ’ Democraticamente insieme ’, la lista guidata da Stefano Bastiani. La squadra di Luca Morganti: Andrea Cardilli, Filippo Ciabattoni, Pietro Walter Cicconi, Lucia Cori, Emanuele Di Silvestri, Fabrizio Fabiani, Annamaria Poli, Sofia Quinzi, Fabio Straccia, Alessandra Vagnoni, Alessandro Viviani, Maurizio Fazzini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Colli Amadio, Bastiani e Morganti Notizie correlate Silvia De Bastiani e il racconto di montagne olimpicheIn occasione dei Giochi Olimpici la Sala delle Colonne in Fabbrica del Vapore ospita, dal 12 febbraio al 6 aprile 2026, Silvia De Bastiani - Water... Cascina, 104 anni per Vallì MorgantiCentoquattro primavere per Vallì Morganti, la persona più anziana residente a Cascina. Panoramica sull’argomento Si parla di: Morganti, Amadio e Bastiani: sfida a tre per il Comune di Colli del Tronto. A Colli Amadio, Bastiani e MorgantiA Colli del Tronto la competizione si sviluppa attorno a tre poli distinti. Tra questi c’è ’Liberamente Colli’, la ... ilrestodelcarlino.it Avis Bikers dei Colli Ripani nel pavé della RoubaixGli atleti del team Avis Bikers dei Colli Ripani Davide Amadio, Simone De Angelis e Nazario Lucidi, parteciperanno a uno degli appuntamenti cicloturistici più rilevanti al mondo: la Parigi-Roubaix. Un ... ilrestodelcarlino.it