Cascina 104 anni per Vallì Morganti

A Cascina, Vallì Morganti ha compiuto 104 anni ed è la persona più anziana del paese. Nata in un giorno di fine ottocento, Morganti ha vissuto più di un secolo di storia locale. La sua famiglia ha organizzato una celebrazione semplice per festeggiare questo importante traguardo. La residente ha passato gran parte della vita nella stessa zona, mantenendo un legame forte con la comunità.

Centoquattro primavere per Vallì Morganti, la persona più anziana residente a Cascina. Nata il marzo 1922, la signora Vallì ha festeggiato il suo compleanno in compagnia della sorella, del figlio Lorenzo Silvio Tantussi e della nuora, ricevendo anche la visita, e un mazzo di fiori, del sindaco Michelangelo Betti e dell'assessora al sociale Giulia Guainai. Prima di tre sorelle e di due fratelli, Vallì Morganti si presenta regolarmente al voto fin dal 1946, quando per la prima volta fu consentito alle donne di votare. "Finché mi danno la pensione, a votare ci vado", ripete ogni volta che ci sono le elezioni e l'ultima volta è stata per le Regionali dello scorso autunno.