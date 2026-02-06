Silvia De Bastiani e il racconto di montagne olimpiche

La mostra “Water and Peaks” di Silvia De Bastiani apre i battenti alla Fabbrica del Vapore di Milano. Dal 12 febbraio al 6 aprile, i visitatori possono scoprire i paesaggi montani attraverso le foto dell’artista. Le immagini catturano la forza e la tranquillità delle vette olimpiche, portando gli spettatori in un viaggio tra neve, ghiaccio e cielo. La mostra si inserisce nel calendario dei Giochi Olimpici, offrendo uno sguardo diverso sulle montagne che fanno da sfondo alle grandi competizioni.

In occasione dei Giochi Olimpici la Sala delle Colonne in Fabbrica del Vapore ospita, dal 12 febbraio al 6 aprile 2026, Silvia De Bastiani - Water and Peaks. An Olympic Journey Through the Alps, una mostra ideata appositamente per i temi e i territori che ospiteranno le Olimpiadi Invernali, in cui la pittura diventa strumento immersivo, emozionale e scientifico. Esposti 30 acquerelli, anche di grandissime dimensioni, dedicati ai luoghi delle Olimpiadi invernali. La pittura come linguaggio vivo per raccontare le montagne di Milano Cortina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Approfondimenti su Silvia De Bastiani Montagne Processo per la strage di piazza della Loggia. Il veronese De BAstiani: “Zorzi era a Brescia insieme a me” Enrica Bonaccorti: oggi, a Verissimo, il racconto della malattia nel salotto di Silvia Toffanin La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Silvia De Bastiani Montagne Argomenti discussi: Jo Squillo: Silvia De Bastiani - Water and Peaks. An Olympic Journey Through the Alps; Milano Cortina 2026: le mostre su sport, arte e montagna da non perdere; Le beauty news del mese di febbraio 2026; Milano: Sharing the Flame - Mostra d'arte contemporanea in Lombardia - Scaramouche. Water and Peaks: an Olympic Journey through the Alps, mostra di Silvia De BastianiIl progetto espositivo e l’allestimento, firmati dall’architetto Michele Piva, puliti ed essenziali, sottolineano il virtuosismo dell’artista. Il percorso è amplificato dalla presenza di una ... mentelocale.it Silvia De Bastiani – Water and Peaks. An Olympic Journey Through the AlpsSilvia De Bastiani – Water and Peaks. An Olympic Journey Through the Alps In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, la mostra di De Bastiani è ideata appositamente per i ... exibart.com Felici di segnalare la mostra che vedrà Silvia De Bastiani protagonista a Milano. • Nella Sala delle Colonne della Fabbrica del Vapore, saranno esposti numerosi dipinti, acquerelli, alcuni dei quali di formato incredibilmente monumentale. • Un percorso che att facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.