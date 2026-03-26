A che ora gioca Sinner oggi all’Atp di Miami 2026 | dove vedere in tv la sfida con Tiafoe e i precedenti

Oggi a Miami, Jannik Sinner si prepara a sfidare Tiafoe nell’ambito del torneo ATP Masters 1000. La partita è programmata per un orario specifico, mentre la sfida tra Sinner e Michelsen si è conclusa con la vittoria dell’italiano in due set. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e sui canali ufficiali, e i precedenti tra i due giocatori sono disponibili online.

Miami, 26 marzo 2026 - Dopo Alex Michelsen, mandato al tappeto per 7-5, 7-6, c'è un altro americano sulla strada di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami. L'altoatesino affronta infatti Frances Tiafoe nei quarti di finale del torneo a stelle e strisce. Il numero 19 del seeding viene dal successo in tre set (6-4, 1-6, 6-4) ai danni del francese Térence Atmane, mentre nei sedicesimi di finale lo statunitense aveva superato dopo un'autentica battaglia il ceco Jakub Mensik, ko 7-6, 4-6, 7-6. Chi avrà la meglio fra Sinner e Tiafoe se la vedrà poi in semifinale con il vincente del duello fra il tedesco Alexander Zverev e l'argentino Francisco Cerundolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - A che ora gioca Sinner oggi all’Atp di Miami 2026: dove vedere in tv la sfida con Tiafoe e i precedenti Articoli correlati A che ora gioca Sinner oggi a Indian Wells contro Zverev: dove vedere la semifinale in tv e i precedentiMilano, 14 marzo 2026 - È rimasto Alexander Zverev a dividere Jannik Sinner dalla sua prima finale al Masters 1000 di Indian Wells. Sinner quando gioca a Miami? I quarti contro Tiafoe, orario e dove vederla (tv e streaming) e precedentiJannik Sinner si sbarazza anche di Michelsen, non senza qualche difficoltà, e accede ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. INDIAN WELLS SINNER SI AMMAZZA DI RISATE CON LA STAMPA! #indianwells2026 #sinner #alcaraz #tennis Contenuti utili per approfondire A che ora gioca Sinner oggi all'Atp di... Temi più discussi: Jannik Sinner - Damir Dzumhur al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; 50 match con Berrettini: il programma oggi su Sky; Alcaraz cade a Miami: Korda lo batte in tre set. Ecco a che ora si gioca Sinner-Moutet; Atp Miami, quando gioca oggi Jannik Sinner | Orario e diretta tv. A che ora gioca Sinner oggi all’Atp di Miami 2026: dove vedere in tv la sfida con Tiafoe e i precedentiMiami, 26 marzo 2026 - Dopo Alex Michelsen, mandato al tappeto per 7-5, 7-6, c'è un altro americano sulla strada di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami. L'altoatesino affronta infatti Frances Tiafo ... sport.quotidiano.net Atp Miami, Sinner agli ottavi contro Michelsen: a che ora gioca e dove guardarlo in tv e in streamingSinner sfida Michelsen agli ottavi del Miami Open 2026: ecco a che ora gioca Jannik, dove vedere il match in tv e come seguirlo in streaming ... affaritaliani.it Atp Miami, i risultati di mercoledì 26 marzo: #Lehecka e #Fils in semifinale #SkySport #SkyTennis x.com MIAMI: FILS BATTE PAUL E VOLA IN SEMIFINALE Incredibile all’ATP Masters 1000 di Miami! Il giovane talento francese Arthur Fils compie l’impresa della vita e vola per la prima volta in carriera in una semifinale Masters 1000, al termine di una battaglia e - facebook.com facebook