Palazzo Ducale celebra i 20 anni di un film del marito della sindaca Salis | è polemica

A Genova il 17 febbraio si accende di polemiche l’evento al Palazzo Ducale che celebra i 20 anni del film “Notte prima degli esami”. La manifestazione, organizzata per ricordare il film del marito della sindaca Salis, ha diviso l’opinione pubblica e alcuni cittadini si sono già schierati contro, criticando la scelta di dedicare una giornata a questo evento. La discussione continua a tenere banco in città.

Fa discutere a Genova l'evento organizzato per il 17 febbraio a Palazzo Ducale che celebra il ventennale del film “Notte prima degli esami”. Anche perché la fondazione del Ducale è un ente partecipato di cui il Comune è socio fondatore, e il regista del film è Fausto Brizzi, marito della sindaca.🔗 Leggi su Genovatoday.it

In occasione del Giorno della Memoria, Genova si prepara a ricordare le vittime dell’Olocausto attraverso diverse iniziative promosse dal Comune, Ilsrec, Aned e altri enti locali e culturali.

In occasione dei 50 anni di attività, Palazzo Ducale ospita una grande mostra dedicata al Teatro della Tosse.

Palazzo Ducale celebra i 20 anni di un film di Fausto Brizzi (marito della sindaca Salis): è polemicaSia Lega sia l'ex candidato presidente della Regione per il centrosinistra Ferruccio Sansa puntano il dito sull'opportunità dell'evento: si tratta della celebrazione dei vent'anni del film Notte prim ... genovatoday.it

Palazzo Ducale Genova 2026: arte, musica e cultura per ogni pubblicoPalazzo Ducale Genova 2026 offre mostre internazionali, festival, laboratori e programmi per giovani, confermandosi centro culturale aperto e accessibile tutto l’anno. ligurianotizie.it

Prime conseguenze del forte vento che in queste ore si sta abbattendo sulla Puglia. Ad Andria, questa mattina, una parte del telone di rivestimento del cantiere di palazzo Ducale è stato strappato via dalle raffiche annunciate dalla protezione civile pugliese - facebook.com facebook

Capitalismo limbico e #neuromarketing: a Palazzo Ducale il terzo incontro sui #correttistilidivita mercoledì 4 febbraio L'evento approfondirà come le strategie di mercato influenzino i comportamenti e la salute dei cittadini anciliguria.it/newsbox/capita… x.com