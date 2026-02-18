Cynthia Erivo e la Bayswater dei sogni | Mulberry festeggia 55 anni con 55 borse iconiche e super limited

Cynthia Erivo ha partecipato alla festa di Mulberry che celebra i suoi 55 anni, un evento nato dall’idea di rendere omaggio alle borse più iconiche della marca. La serata si è svolta a Londra, tra luci calde e cocktail raffinati. Tra gli ospiti, l’attrice britannica ha sfoggiato una delle borse in edizione limitata, creata appositamente per l’occasione. La scena si è animata con musica dal vivo e sfilate di accessori esclusivi, mentre gli invitati si godevano l’atmosfera eleganza e stile.

A Londra l’atmosfera era quella giusta: luci soffuse, cocktail eleganti e un’icona contemporanea pronta a celebrare un’altra icona. Questa settimana Cynthia Erivo ha fatto una pausa dal palco del West End per brindare ai 55 anni di Mulberry, portando al braccio una delle 55 nuove Bayswater in edizione limitata. Sì, cinquantacinque pezzi unici per cinquantacinque anni di heritage. Il vibe? Old money britannico, ma remixato in chiave playful. La location, The Dorchester, ha fatto da cornice a una celebrazione che è tutto fuorché nostalgica. Mulberry non guarda solo indietro: rilegge il proprio archivio con surplus di pelle e campioni storici, trasformandoli in pezzi da collezione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Cynthia Erivo e la Bayswater dei sogni: Mulberry festeggia 55 anni con 55 borse iconiche (e super limited) Rimini sempre più ’over’. A 108 anni Ida guida la pattuglia dei centenari: sono 55 i super nonniRimini si conferma capitale dei supernonni. Leggi anche: Wicked - Parte 2, Cynthia Erivo condivide la sua opinione su uno dei misteri lasciati in sospeso Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Wicked, Cynthia Erivo smentisce i rumors sulla relazione con Ariana Grande; Dracula di Cynthia Erivo è stata la cosa più difficile che abbia mai visto fare sul palco; Cynthia Erivo fatica a trattenere le sue emozioni durante la chiamata alla ribalta nella serata di apertura del suo dramma personale di Dracula – dopo la reazione negativa del teleprompter; Cynthia Erivo risponde alle voci che lei e Ariana Grande erano amanti. Cynthia Erivo e la Bayswater dei sogni: Mulberry festeggia 55 anni con 55 borse iconiche (e super limited)A Londra l’atmosfera era quella giusta: luci soffuse, cocktail eleganti e un’icona contemporanea pronta ... msn.com Cynthia Erivo parla della sua relazione con Ariana GrandeCynthia Erivo, che frequenta Lena Waithe da circa un anno, mentre Ariana Grande è legata a Ethan Slater dal 2023, ha deciso di chiarire definitivamente la natura del loro rapporto. Durante ... lascimmiapensa.com Lo spettacolo che mi vedrei del giorno: Cynthia Erivo fa DRACULA nel West End e interpreta ogni sera 23 personaggi diversi. Dice sia tanta roba. facebook