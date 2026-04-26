A Bergamo il Soap Box Rally è sempre un successo | in 30mila sulle Mura - Ecco i vincitori

A Bergamo, la 50esima edizione del Soap Box Rally si è conclusa con la partecipazione di circa 30.000 persone lungo le Mura. L’evento ha visto in gara diverse macchinine, con le classifiche finali che hanno decretato i vincitori. Le fotografie delle vetture e i risultati sono stati pubblicati, confermando il ruolo centrale dell’appuntamento nel calendario locale. Numerosi spettatori hanno assistito alla manifestazione, che si svolge ogni anno nella città.

L’EVENTO. A Bergamo il Soap Box Rally si conferma, ancora una volta, un successo travolgente. Ecco le foto di tutte le macchinine in gara e le classifiche finali della 50esima edizione. A Bergamo il Soap Box Rally si conferma, ancora una volta, un successo travolgente. Per la 50esima edizione, andata in scena domenica 26 aprile in Città Alta, sono state circa 30mila le persone accorse lungo le Mura: decine di migliaia di spettatori, tra cittadini e turisti, hanno preso d’assalto la città in una domenica di sole, trasformando il percorso in un grande spettacolo a cielo aperto. La «pazza» corsa delle macchinine artigianali in legno, promossa...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A Bergamo il Soap Box Rally è sempre un successo: in 30mila sulle Mura - Ecco i vincitori Notizie correlate Leggi anche: Soap Box Rally, ecco le macchine di sapone che gareggiano sulle Mura-Foto/Video Leggi anche: Spericolati da 50 anni. Bergamo si ferma con il Soap Box Rally Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A Bergamo il Soap Box Rally è sempre un successo: in 30mila sulle Mura - Ecco i vincitori; Torna il Soap Box Rally con cinquanta equipaggi da tutta Italia. Le modifiche alla viabilità; Bergamo Alta, torna il Soap Box Rally con cinquanta equipaggi e il biscotto al casoncello. Le modifiche alla viabilità; A Bergamo torna il Soap Box Rally, la pazza gara delle macchinine artigianali a spinta. A Bergamo il Soap Box Rally è sempre un successo: in 30mila sulle Mura - Ecco i vincitoriSi corre sulle Mura: alle 15 la prima manche, alle 16 la seconda. Stop al traffico sulle Mura dalle 13 alle 20: tutte le info per i parcheggi. ecodibergamo.it Torna il Soap Box Rally con cinquanta equipaggi da tutta Italia. Le modifiche alla viabilitàDomenica 26 aprile la corsa con macchine di legno più antica del mondo compie mezzo secolo. Il programma completo delle iniziative ... bergamonews.it 50° SOAP BOX RALLY 2026 26 Aprile 2026 Citta' Alta - Bergamo Qualche mio scatto.... - facebook.com facebook