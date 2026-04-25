Spericolati da 50 anni Bergamo si ferma con il Soap Box Rally
Da cinquant’anni, la città di Bergamo accoglie con entusiasmo il Soap Box Rally, una competizione che si svolge senza motore e che ogni anno richiama migliaia di spettatori. La manifestazione si distingue per il suo carattere storico e per l’aspetto spettacolare, attirando appassionati di tutte le età. La gara, considerata unica nel suo genere, rappresenta un appuntamento tradizionale nel calendario locale, attirando partecipanti e visitatori da diverse zone.
Una manifestazione unica. Storica, spettacolare e originale. In grado di attirare ogni anno migliaia di persone. Torna domenica a Bergamo il Soap Box Rally, la pazza corsa di macchinine di legno artigianali (ruote e telaio devono essere in legno e nessun motore; il pilota sta al volante, il “navigatore“ spinge o frena), la corsa di macchine di legno più antica del mondo. A partire dalle 15, è in programma l’edizione numero 50: tutti i mezzi si getteranno giù a capofitto, in discesa lungo le Mura, da Colle aperto alla porta S.Agostino, per un chilometro e mezzo scarso di percorso. Due le manche previste: una a cronometro e una a ostacoli. A organizzare la corsa è la Pro Loco Bergamo, guidata dal presidente Roberto Gualdi, in collaborazione con Asd Box Rally, presieduto da Mauro Ferrari.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Spericolati da 50 anni. Bergamo si ferma con il Soap Box RallyAttesi in migliaia per la gara delle macchinine artigianali a spinta . Cinquanta anche i team iscritti alla competizione in discesa lungo le Mura. ilgiorno.it