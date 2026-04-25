Da cinquant’anni, la città di Bergamo accoglie con entusiasmo il Soap Box Rally, una competizione che si svolge senza motore e che ogni anno richiama migliaia di spettatori. La manifestazione si distingue per il suo carattere storico e per l’aspetto spettacolare, attirando appassionati di tutte le età. La gara, considerata unica nel suo genere, rappresenta un appuntamento tradizionale nel calendario locale, attirando partecipanti e visitatori da diverse zone.

Una manifestazione unica. Storica, spettacolare e originale. In grado di attirare ogni anno migliaia di persone. Torna domenica a Bergamo il Soap Box Rally, la pazza corsa di macchinine di legno artigianali (ruote e telaio devono essere in legno e nessun motore; il pilota sta al volante, il “navigatore“ spinge o frena), la corsa di macchine di legno più antica del mondo. A partire dalle 15, è in programma l’edizione numero 50: tutti i mezzi si getteranno giù a capofitto, in discesa lungo le Mura, da Colle aperto alla porta S.Agostino, per un chilometro e mezzo scarso di percorso. Due le manche previste: una a cronometro e una a ostacoli. A organizzare la corsa è la Pro Loco Bergamo, guidata dal presidente Roberto Gualdi, in collaborazione con Asd Box Rally, presieduto da Mauro Ferrari.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spericolati da 50 anni. Bergamo si ferma con il Soap Box Rally

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