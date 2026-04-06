Abu Dhabi 1980 | la storia della tragedia aerea in cui morirono dieci militari viterbesi

Il 30 marzo 1980, nel deserto degli Emirati Arabi Uniti, si verificò un incidente aereo che coinvolse dieci militari provenienti da Viterbo. La notizia della tragedia si diffuse rapidamente nella città, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. Quel giorno rimane uno dei momenti più drammatici per la comunità locale, che perse dieci dei propri cittadini in circostanze ancora ricordate come le più gravi di quell’evento.

Nel corso della missione "Ghibli", lo schianto di un elicottero CH-47 causò la morte di tredici persone tra cui i concittadini della Tuscia Il 30 marzo 1980 resta una delle date più nere per la città di Viterbo. Quella domenica la notizia di un catastrofico incidente aereo nel deserto degli Emirati Arabi Uniti raggiunse la Tuscia, confermando la perdita di dieci concittadini in quello che ancora oggi è ricordato come il più grave disastro nella storia dell'aviazione dell'esercito.?L'elicottero Chinook Ch47C, del primo raggruppamento Antares, era impegnato nella missione "Ghibli", un'operazione di alta valenza diplomatica e tecnica. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

La vera storia di “Ferrari” di Michael Mann e dell’anno in cui in cui il Drake rischiò tutto e 11 persone morirono per la sua aziendaNel 2023 Michael Mann ha portato alla Mostra del Cinema di Venezia il film Ferrari, svelando alcune pagine poco conosciute della storia dell’uomo che...

Mecnavi, la tragedia in cui morirono 13 lavoratori: "Il profitto non deve mai dimenticarsi delle condizioni di lavoro" - VIDEONon solo una commemorazione, ma un grande momento per parlare di sicurezza sul lavoro.